Алиев выступил в Джебраиле
Новость дня
Алиев выступил в Джебраиле

От «Сабаха» ждут успешного старта в Лиге чемпионов. 8 соперников уже известны

Эльмир Алиев, отдел спорта
14:10 1229

Новый чемпион Азербайджана футбольный клуб «Сабах» будет «несеяным» при жеребьевке 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это окончательно стало известно после того, как накануне чемпионом Косово стала команда «Дрита».

У «Сабаха» в рейтинге УЕФА 6 баллов. Столько команда смогла набрать за последние три сезона, в которых участвовала в еврокубках. 6 очков недостаточно для того, чтобы попасть в число «сеяных».

Ожидается, что в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграют 28 команд - 14 «сеяных» и 14 «несеяных». 8 из 14 потенциальных соперников «Сабаха» уже известны.

Это - «Шэмрок Роверс» (Ирландия), КуПС (Финляндия), «Дрита» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Викингур» (Исландия), «Кайрат» (Казахстан), «Рига» (Латвия).

Глядя на список уже известных соперников, мы видим, что «Сабаху», оказавшемуся сильнее «Карабаха» в чемпионате Азербайджана, вполне по силам пройти первую стадию. Более того, учитывая то качество футбола, которое подопечные Вальдаса Дамбраускаса демонстрировали весь этот сезон, поражение в 1-м раунде будет считаться провалом.

Пройти первый этап очень важно. Команды, проигравшие в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, отправятся не в Лигу Европы, а во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций. Там нужно будет пройти три раунда, чтобы оказаться в основной стадии.

Если же «Сабах» успешно преодолеет стартовый этап в Лиге чемпионов, то значительно увеличит свои шансы на то, что будет играть осенью в еврокубках. Команды, проигравшие во 2-м раунде Лиги чемпионов, отправятся в 3-й раунд Лиги Европы. Если проиграют и там, то сыграют в раунде плей-офф Лиги конференций.

Матчи 1-го раунда Лиги чемпионов состоятся 7/8 и 14/15 июля. Жеребьевка этой стадии пройдет 16 июня.

