Алиев выступил в Джебраиле
Азербайджанский медуниверситет договорился сотрудничать с британцами

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) состоялась встреча с Азербайджано-Британской ассоциацией профессионалов (ABAP).

На встрече ректор АМУ профессор Герай Герайбейли затронул ключевые аспекты цифрового развития в условиях глобализации и интеграции этого прогресса в сферу образования. Ректор обратил внимание на особую важность применения новых образовательных технологий в системе обучения, подчеркнув, что данный подход играет значимую роль в повышении качества высшего образования и что в современных условиях внедрение новых педагогических технологий в высшей школе становится одним из основных требований качественной образовательной системы.

Основатель и исполнительный директор ассоциации Ильхама Джафарли поделилась своим видением общих подходов к медицинскому образованию и современных критериев в этой сфере, а также выразила заинтересованность и готовность к сотрудничеству с АМУ в данном направлении.

В ходе встречи, в рамках которой стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были рассмотрены перспективы совместной деятельности в области медицинского образования, научно-исследовательской работы, расширения международного сотрудничества и профессионального развития.

Было особо отмечено, что в рамках будущего сотрудничества планируется организация международного обмена опытом для студентов и специалистов, разработка совместных образовательных программ и программ развития, а также реализация проектов, направленных на повышение уровня знаний и навыков.

Встреча завершилась подписанием меморандума о взаимопонимании между АМУ и ABAP.

Ожидается, что закрепленное документом сотрудничество внесет значительный вклад в развитие долгосрочных связей между сторонами, расширение международных отношений и внедрение современных подходов в сфере медицины.

