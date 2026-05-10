Азербайджанский медуниверситет договорился сотрудничать с британцами

На встрече ректор АМУ профессор Герай Герайбейли затронул ключевые аспекты цифрового развития в условиях глобализации и интеграции этого прогресса в сферу образования. Ректор обратил внимание на особую важность применения новых образовательных технологий в системе обучения, подчеркнув, что данный подход играет значимую роль в повышении качества высшего образования и что в современных условиях внедрение новых педагогических технологий в высшей школе становится одним из основных требований качественной образовательной системы.

Основатель и исполнительный директор ассоциации Ильхама Джафарли поделилась своим видением общих подходов к медицинскому образованию и современных критериев в этой сфере, а также выразила заинтересованность и готовность к сотрудничеству с АМУ в данном направлении.

В ходе встречи, в рамках которой стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были рассмотрены перспективы совместной деятельности в области медицинского образования, научно-исследовательской работы, расширения международного сотрудничества и профессионального развития.