Катар прошел через Ормуз

Инцидент произошел после того, как Корпус стражей исламской революции накануне пригрозил ударами по американским объектам в регионе и «враждебным судам».

На борту вспыхнул небольшой пожар, который был быстро потушен. Жертв и экологического ущерба нет.

Грузовое судно рано утром в воскресенье, 10 мая, подверглось обстрелу в 23 морских милях к северо-востоку от столицы Катара Дохи, сообщила британская служба морской безопасности (UKMTO).

Также сообщается, что Катар возобновил экспорт сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив. По сообщению агентства Bloomberg, Катар впервые с начала войны с Ираном смог провести танкер со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

По данным центра по отслеживанию судов, СПГ-танкер Al Kharaitiyat, вышедший из экспортного терминала Рас-Лаффан в Катаре, уже покинул Ормузский пролив и находится в Оманском заливе на пути в Пакистан. Отмечается, что танкер, вероятно, прошел северным маршрутом вдоль побережья Ирана, который был согласован Тегераном.

Согласно базе данных Equasis, танкер Al Kharaitiyat принадлежит катарской компании Nakilat. В Nakilat и QatarEnergy пока не комментировали ситуацию.