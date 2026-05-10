Заложен фундамент Zangilan City Park Hotel

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 10 мая заложил фундамент отеля Zangilan City Park Hotel в городе Зангилане.

Проектный руководитель ООО PMD Group Кямиль Алиев проинформировал главу государства о предстоящих работах.

Территория отеля составит 1,5 гектара. Здесь одновременно сможет разместиться 241 человек. Всего в отеле будет 116 номеров. Будут созданы ресторан, многофункциональные конференц-залы, спортзал и открытая терраса, работой обеспечат в целом 120 человек.

