В Армении ответили на заявление Путина

14:59

Армения является членом Евразийского экономического союза и примет решение по вопросу евроинтеграции в надлежащее время, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

«Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан. Ничего нового в этом нет», - сказал Мирзоян армянским СМИ, комментируя заявление президента России Владимира Путина.

«На данный момент мы - члены ЕАЭС, продолжаем нашу деятельность там, и не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления. Когда придет время решений, решим. Мы сегодня - члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим», - заявил глава МИД Армении.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о проведении референдума в Армении по вопросу об отношениях с ЕС и Россией: «На мой взгляд, было бы правильным и по отношению к гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум… Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично - провести референдум и спросить у граждан Армении. Каков будет их выбор? В соответствии с этим и мы сделали бы выводы и пошли бы по пути мягкого интеллигентного и взаимовыгодного развода».

