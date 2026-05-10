Беспилотники в небе Эмиратов и Кувейта

Армия Кувейта обнаружила в воздушном пространстве страны несколько беспилотников и приняла меры по защите от них, сообщает в воскресенье агентство EFE со ссылкой на Министерство обороны страны.

Представитель министерства Абдулазиз аль-Атван пояснил, что «несколько вражеских дронов были обнаружены в кувейтском воздушном пространстве».

В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы Кувейта «находятся в состоянии полной боеготовности для обеспечения безопасности страны, подданных и резидентов». Официальный представитель не уточнил число перехваченных аппаратов, а также откуда они были запущены.

В то же время Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что в воскресенье средства ПВО ОАЭ перехватили два беспилотника, запущенных из Ирана. Министерство заявило, что за последние часы сообщений о погибших или пострадавших не поступало.