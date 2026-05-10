Открытие первого жилого комплекса в Зангилане

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 10 мая принял участие в открытии первого жилого комплекса на 104 квартиры, построенного в городе Зангилане.

Специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев проинформировал главу государства об условиях, созданных в комплексе.

Общая площадь комплекса составляет более двух гектаров. Здесь возведено 12 зданий, в том числе 4 трехэтажных дома (на 60 квартир), 8 двухэтажных домов типа таунхаус (на 44 квартиры). Всего в комплексе 104 квартиры, из которых 84 предназначены для жителей, 20 – для служебного пользования. Квартиры состоят из 2, 3, 4 и 5 комнат.

На территории созданы детские и спортивные площадки, велосипедная дорожка, подземные и наземные автомобильные парковки. Согласно Генеральному плану Зангилана, жилой комплекс расположен в центральной части города, в многофункциональной зоне со средней плотностью населения, вблизи школы, яслей-детского сада и парка.