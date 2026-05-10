Кремль требует от Армении «разъяснений»

«Конечзаявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его заявления приводят российские СМИ.но, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», — сказал Песков.

Россия ожидает «разъяснений» от Армении в связи с визитом в эту страну украинского президента Владимира Зеленского,

«Ненормальным… является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам пресс-секретаря Путина, Москве непонятно, почему премьер-министр Никол Пашинян не пытался «сбалансировать» эти высказывания: «Мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем. А почему глава правительства Армении не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями? Вот это пока мы не можем объяснить».

При этом он отметил, что саммит «Армения – ЕС», прошедший в Ереване, нормальное явление, эта страна имеет право проводить такие мероприятия. «Проводить саммит «Армения – Евросоюз» – это тоже абсолютно нормально», – сказал он.

По словам представителя Кремля, «Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике, и это абсолютно суверенное право Армении проводить такие саммиты».

Песков подчеркнул, что для Москвы главное, чтобы Ереван не занимал антироссийскую позицию: «Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное».

С 4 по 5 мая в Ереване прошли саммиты Европейского политического сообщества и «ЕС – Армения». В мероприятии участвовали делегаты из более чем 30 стран. Ключевыми темами стали: безопасность, война в Украине и евроинтеграция Армении. Брюссель также анонсировал выделение Еревану военной помощи в размере 30 млн евро.

7 мая МИД России вызвал посла Армении Гургена Арсеняна, которому «было заявлено о категорической неприемлемости» предоставления «трибуны» президенту Украины Владимиру Зеленскому «для озвучивания террористических угроз в адрес России».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу «требует особого рассмотрения». По его словам, российская сторона поддержит «все, что выгодно армянскому народу», но «было бы правильно и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам как к главному экономическому партнеру» для Еревана определиться как можно раньше с выбором между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) — например, провести референдум.