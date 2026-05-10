Билет на финал чемпионата мира за $11 миллионов

На официальной платформе ФИФА по перепродаже билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года появился билет на финальный матч за $11,5 млн, сообщает Sky Sports.
При этом отмечается, что это билет, входящий в третью категорию, которая обычно дешевле и более доступна для зрителей. Место, продаваемое за $11,5 млн, находится на углу стадиона, на самом верху трибуны, оттуда не очень хорошо видно игру.
Финальный матч состоится 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси в США,
В конце апреля на платформе перепродажи были выставлены четыре места на финал ЧМ-2026 по цене чуть менее $2,3 млн за каждое. Президент ФИФА Джанни Инфантино шутил, что лично принесет хот‑дог и бутылку Coca-Cola тому, кто купит такой билет. Он объяснил высокие цены на билеты на ЧМ-2026 большим спросом и наличием разрешения на их перепродажу в США.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории сразу трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир продлится с 11 июня по 19 июля.