Билет на финал чемпионата мира за $11 миллионов

На официальной платформе ФИФА по перепродаже билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года появился билет на финальный матч за $11,5 млн, сообщает Sky Sports.

При этом отмечается, что это билет, входящий в третью категорию, которая обычно дешевле и более доступна для зрителей. Место, продаваемое за $11,5 млн, находится на углу стадиона, на самом верху трибуны, оттуда не очень хорошо видно игру.