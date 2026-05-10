Кремль назвал условие для переговоров с Украиной

«Я бы не сказал, что в Вашингтоне как-то бросают украинскую проблематику, и об этом как раз свидетельствуют наши активные телефонные контакты, в частности, эта инициатива Трампа, которую он озвучил и которую мы поддержали. То есть американцы работают», — цитируют Ушакова российские СМИ.

По словам помощника президента РФ, дальнейший прогресс в мирных переговорах невозможен до тех пор, пока Украина не выполнит требования Кремля по выводу украинских войск из Донецкой и Луганской областей. «Пока (Украина) не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов (переговоров), но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело», - заявил он.

При этом Ушаков повторил российское требование к Украине вывести войска со всей территории Донбасса: «Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают».

Пока, по его словам, Украина при поддержке Европы «отказывается пойти на разумный шаг и вывести свои войска с территории Донбасса». «По крайней мере, отказываются даже начать обсуждение этого шага», - сказал Ушаков.

Также помощник российского президента выразил уверенность, что эмиссары Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер «рано или поздно, я думаю, достаточно скоро» снова приедут в Москву.

Уиткофф и Кушнер последний раз приезжали в Москву в январе.

На днях о своем потенциальном выходе из трехстороннего переговорного формата по Украине заявили США. По словам госсекретаря Марко Рубио, администрация президента США не хочет тратить время на то, что не приносит результата.