Ответ Ирана Америке

Иранское гостелерадио тем временем сообщает, что ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта включает условие о прекращении огня в Ливане. По его информации, текст, переданный пакистанскому посреднику, «сосредоточен на прекращении навязанной войны... на всех фронтах, особенно в Ливане».

«Только что мы передали американской стороне ответ Ирана», - отметил собеседник телеканала.

Пакистанская сторона передала представителям Соединенных Штатов ответ Ирана на американское предложение, касающееся урегулирования конфликта. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на пакистанский дипломатический источник.

Власти Ирана направили пакистанским посредникам ответ на предложение США по вопросу окончания конфликта. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.

По его данным, на этом этапе переговоры будут касаться только вопроса прекращения войны в регионе.

Агентство ISNA утверждает, что помимо прекращения конфликта в ответе иранской стороны содержатся пункты о «безопасности судоходства» в Ормузском проливе.