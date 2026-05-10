Новая попытка Берлина

По словам одного из собеседников издания, министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует визит в Вашингтон, чтобы реанимировать заявку на покупку, поданную еще в июле 2025 года, но до сих пор и оставшуюся без ответа американской стороны.

Германия возобновила усилия по приобретению ракет Tomahawk вместе с наземными пусковыми установками Typhon, сообщила в воскресенье, 10 мая, газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Поездка зависит от того, удастся ли ему добиться встречи с американским коллегой Питом Хегсетом, что не гарантировано на фоне охлаждения отношений между Трампом и канцлером Фридрихом Мерцем из-за войны США и Израиля против Ирана.

Профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Мазала (Carlo Masala) считает стратегию Берлина тупиковой: по его словам, Вашингтон до сих пор не дал ответа на германскую заявку и теперь еще менее склонен ее удовлетворить, поскольку «опустошил свои запасы в ходе войны против Ирана».

Сам Мерц признал, что запасы крылатых ракет Tomahawk являются проблемой, заметив, что у американцев «сейчас недостаточно ракет даже для себя». Тем не менее один из осведомленных источников допустил, что Берлин готов заплатить сверх обычной цены, чтобы обеспечить сделку - хотя Япония и Нидерланды, уже разместившие заказы на Tomahawk, сталкиваются с задержками поставок.

По данным издания Politico, Берлин планировал приобрести три пусковые установки и 400 ракет Tomahawk Block VB.

В Европе в настоящее время нет наземных систем большой дальности немедленной готовности: британские Tomahawk с дальностью 1600 км и французские крылатые ракеты собственной разработки с дальностью 1000 км размещены на подводных лодках.