Меморандум о сотрудничестве между АМУ и Университетом Йозгат Бозок

На встрече ректор АМУ профессор Герай Герайбейли рассказал о шагах, предпринятых для дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере образования между двумя братскими странами, о последовательных мерах, принятых в этом направлении, достигнутых результатах, а также о перспективах расширения связей между образовательными учреждениями двух государств.

Профессор Эврен Яшар, в свою очередь, затронул тему тесного сотрудничества между азербайджанскими и турецкими университетами и выразил взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении отношений в этой сфере.

В ходе встречи стороны широко обсудили возможности сотрудничества двух вузов в области научных исследований, образования и инноваций. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в части обмена преподавателями и студентами, реализации совместных научных проектов, организации конференций и симпозиумов, а также обмена передовым опытом и знаниями в сфере медицины.