Меморандум о сотрудничестве между АМУ и Университетом Йозгат Бозок

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) состоялась встреча с ректором турецкого университета Йозгат Бозок, профессором Эвреном Яшаром.
На встрече ректор АМУ профессор Герай Герайбейли рассказал о шагах, предпринятых для дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере образования между двумя братскими странами, о последовательных мерах, принятых в этом направлении, достигнутых результатах, а также о перспективах расширения связей между образовательными учреждениями двух государств.
Профессор Эврен Яшар, в свою очередь, затронул тему тесного сотрудничества между азербайджанскими и турецкими университетами и выразил взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении отношений в этой сфере.
В ходе встречи стороны широко обсудили возможности сотрудничества двух вузов в области научных исследований, образования и инноваций. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в части обмена преподавателями и студентами, реализации совместных научных проектов, организации конференций и симпозиумов, а также обмена передовым опытом и знаниями в сфере медицины.
Затем между Университетом Йозгат Бозок и Азербайджанским медицинским университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ, нацеленный на открытие новых возможностей для развития обоих вузов, охватывает сотрудничество в области проведения совместных научных исследований, внедрения современных методов обучения и изучения инновационных медицинских технологий.
В документе также отражены такие направления, как расширение программ обмена преподавателями и студентами, разработка совместных образовательных программ и расширение возможностей для повышения квалификации.
Меморандум внесет значительный вклад в ускорение обмена знаниями и опытом между сторонами, повышение качества медицинского образования, внедрение научных достижений в практическое здравоохранение, а также в подготовку высококвалифицированных специалистов в регионе.