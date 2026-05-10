Автоматический ядерный удар на случай убийства Кима

Поводом для принятия таких мер стала недавняя операция США и Израиля, в ходе которой были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его ближайшее окружение. Согласно новой редакции статьи 3 закона о ядерной политике, если система командования окажется под угрозой, ядерный удар должен быть нанесен «автоматически и немедленно». Основной целью для ответного удара КНДР рассматривает Соединенные Штаты.

Северная Корея внесла изменения в Конституцию, которые обязывают военнослужащих немедленно нанести ядерный удар в ответ, если высший руководитель страны будет убит или не сможет выполнять свои обязанности в результате атаки, пишет The Telegraph.

Эксперт по северокорейским исследованиям в Сеульском университете Кукмин Андрей Ланков полагает, что Пхеньян, возможно, тщательно изучил атаки на Тегеран и воспринял их как строгое предупреждение. Он отметил, что режим КНДР, вероятно, был обеспокоен скоростью и точностью, с которыми были нанесены удары по военному и политическому руководству Ирана.

Daily Mail напоминает, что Ким очень заботится о своей личной безопасности и постоянно находится в окружении охранников. Также он избегает полетов, когда это возможно, вместо этого путешествует в хорошо бронированном частном поезде, оснащенном современными системами безопасности.

Аналитики считают, что тип сбора разведданных, который, как сообщается, используется в Иране, будет гораздо сложнее повторить в Северной Корее из-за ограниченных сетей видеонаблюдения и жестко контролируемого внутреннего интернета.