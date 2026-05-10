Ракетный удар Ирана по курдам

Объекты курдской оппозиционной партии в Иране «Комала», расположенные в иракской провинции Эрбиль, подверглись удару ракетами Ирана, повреждена инфраструктура, передает курдское агентство Rudaw.
Удар был нанесен тремя ракетами. В результате инцидента человеческих жертв удалось избежать, однако имуществу причинен существенный материальный ущерб.
В последнее время участились атаки беспилотников на курдские объединения. Ранее ударам подвергались районы вблизи округа Койсанджак и лагерь Сурдаш в провинции Сулеймания.
Агентство отмечает, что с начала войны США и Израиля с Ираном Тегеран «нанес удары по позициям и штаб-квартире «Комалы» более чем 76 ракетами и беспилотниками».