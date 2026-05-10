Берлин отверг идею Путина

Неназванный представитель правительства ФРГ заявил агентству, что это предложение не заслуживает доверия, поскольку Россия не изменила ни одного из своих условий по урегулированию.

В Германии отвергли предложение президента России Владимира Путина задействовать бывшего канцлера Герхарда Шредера в переговорах по Украине со стороны Евросоюза. Об этом сообщили источники Reuters.

DPA пишет, что в правительстве Германии восприняли предложение Москвы как «фиктивное» и являющееся «частью известной гибридной стратегии России». «Однако Германию и Европу не удастся разделить», — заявил один из источников.

Tagesspiegel указывает, что идея Владимира Путина «встречает некоторое сопротивление» даже в СДПГ, членом которой является Шредер. Один из представителей СДПГ заявил газете, что модератором потенциальных переговоров «не может быть просто приятель Путина».

Накануне Владимир Путин во время своего выступления назвал Герхарда Шредера подходящим переговорщиком для диалога России и Европы. На вопрос, кто мог бы стать тем человеком, который может представлять позицию Запада на переговорах, он ответил: «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шредер. А так пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес».