«Переговоры – не капитуляция»: Пезешкиан назвал цели Ирана

Разговоры о диалоге и переговорах не являются ни капитуляцией, ни отступлением, а служат цели защиты прав иранского народа и интересов страны, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Мы никогда не склоним головы перед врагом, и если зайдут разговоры о диалоге или переговорах, это не будет означать капитуляцию или отступление», — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своей публикации в соцсети X.
«Напротив, цель состоит в том, чтобы отстаивать права иранской нации и решительно защищать национальные интересы», — добавил он.
А член комитета по безопасности иранского парламента Ибрахим Резаи считает, что «время работает против американцев. В их интересах не действовать опрометчиво и не погружаться еще глубже в трясину, в которую они попали».
Заместитель спикера парламента, придерживающийся жесткой линии, Али Никзад заявил, что Соединенные Штаты решили испытать свою «удачу в противостоянии с великим и могущественным Ираном, и теперь вы должны принять последствия».