«Переговоры – не капитуляция»: Пезешкиан назвал цели Ирана

Разговоры о диалоге и переговорах не являются ни капитуляцией, ни отступлением, а служат цели защиты прав иранского народа и интересов страны, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Мы никогда не склоним головы перед врагом, и если зайдут разговоры о диалоге или переговорах, это не будет означать капитуляцию или отступление», — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своей публикации в соцсети X.