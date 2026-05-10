«Туран-Товуз» спустя 32 года попал в еврокубки

Сегодня команда Курбана Бердыева в рамках 31-го тура Премьер-лиги со счетом 1:0 обыграла «Карван-Евлах» и обеспечила себе как минимум путевку в Лигу конференций и бронзовые медали.

Футбольный клуб «Туран-Товуз» впервые с 1994 года будет представлять Азербайджан в еврокубках.

За два тура до финиша товузцы отстают от «Карабаха» на 4 очка. Если команда останется на 3-м месте, то стартует в Лиге конференций с 1-го квалификационного раунда. Если же все-таки удастся обойти «Карабах», то «Туран-Товуз» сыграет либо в 1-м раунде Лиги Европы, либо во 2-м раунде Лиги конференций.

Также сегодня «Карван-Евлах» официально стал командой, которая вылетела из Премьер-лиги. Его заменит, скорее всего, клуб «Шафа», уверенно лидирующий в Первой лиге.