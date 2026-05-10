Зеленский объявил: На фронте тишины нет. А Путин «наконец готов к реальным встречам»

«Россияне продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые. Есть обстрелы, были дроновые удары разных типов на фронте, — сказал Зеленский. — За вчерашние и сегодняшние сутки было уже больше 150 штурмовых действий, больше сотни обстрелов и еще почти 10 тыс. ударов дронами-камикадзе».

В течение последнего дня Россия воздерживалась от нанесения массированных ракетных и авиационных ударов по Украине, однако не соблюдала перемирие на фронте, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«То есть на фронте российская армия тишину не соблюдает и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно», — добавил украинский президент.

Зеленский отметил, что в течение субботы и воскресенья «Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак». «В дальнейшем мы будем реагировать так же зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне — наши санкции за это будут немедленно и будут ощутимыми. Расстояние при этом имеет все меньшее значение — мы это показали своей дальнобойностью», — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Украина продолжает обсуждать с американской стороной гарантии выполнения договоренностей — в том числе по обмену пленных в формате 1000 на 1000 с Россией. Украинский координационный штаб уже передал списки, сказал президент Украины.

Также с США обсуждаются вопросы безопасности, чтобы у украинской дипломатии были сильные позиции, заявил Зеленский. «Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам. Немного подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, надо находить формат», — сказал президент Украины.