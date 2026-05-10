Министр обороны Латвии ушел в отставку из-за дронов

21:17 557

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после инцидента с беспилотниками, залетевшими несколько дней назад в воздушное пространство страны, сообщил телеканал LSM.

«Я принял решение уйти с поста министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию», — сказал Спрудс, добавив, что в последние недели Латвия столкнулась с серьезными инцидентами с участием дронов.

Спрудс заявил, что посторонние дроны не должны угрожать безопасности людей, и отметил, что оборонная сфера сделала и продолжит делать многое для защиты воздушного пространства Латвии и обеспечения чувства безопасности у граждан.

Андрис Спрудс заявил, что уходит не потому, что перестал верить в проделанную работу: «Я ухожу в отставку, потому что вооруженные силы и обороноспособность государства важнее любого министерского поста и интересов любой партии».

Как пишет телеканал, премьер-министр Латвии Эвика Силиня потребовала отставки Спрудса, заявив, что он «утратил ее доверие и доверие общества». «Инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, ясно показал, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной», — заявила Силиня в Х. «…В дальнейшем оборонную сферу должен возглавить профессионал», — указала она.

Последний инцидент с дронами в Латвии произошел в ночь на 7 мая, когда в воздушное пространство страны залетели два беспилотника со стороны России. Один из дронов упал на территории филиала нефтяной компании East-West Transit в Резекне (город недалеко от российской границы). Беспилотник попал в пустой нефтяной резервуар. Спрудс тогда заявил, что, по предварительной информации, речь, вероятно, идет о дронах, направленных со стороны Украины по целям в России. Он добавил, что «это лишь предположения» и подчеркнул, что Украина «имеет полное право защищаться и наносить удары по объектам на территории России».

Спрудс представлял в коалиционном правительстве Латвии левоцентристскую партию «Прогрессивные». Силиня возглавляет правоцентристское движение «Новое единство». Как пишет LSM, Спрудс заявил, что на следующей неделе партия «Прогрессивные» и ее фракция в Сейме решат, оставаться ли в коалиционном правительстве.

