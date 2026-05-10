30 лет, чтобы полностью захватить Донбасс

В публикации издания отмечается, что президент РФ Владимир Путин пытается убедить администрацию президента США Дональда Трампа, что российские войска идут к победе в Украине и что Киев должен согласиться на передачу всего Донбасса. При этом данные с фронта свидетельствуют, что темпы российского наступления замедлились, а в некоторых районах армия РФ даже потеряла часть захваченной территории. «Российская армия практически остановилась. В некоторых районах Украины она потеряла часть территории. При нынешних средних темпах продвижения России потребуется более трех десятилетий, чтобы установить полный контроль над Донбассом, что Кремль выдвинул в качестве условия для прекращения войны», - пишет издание.

Главная проблема российской армии — беспилотники, пишет издание. Они бьют по технике, логистике и подразделениям снабжения еще до того, как те могут поддержать наступление. Из-за дронов линия фронта все чаще превращается в «серую зону», где присутствуют обе стороны, но ни одна не контролирует территорию полностью.

Полный контроль над Донбассом остается одним из условий Кремля для завершения войны. Но темпы наступления свидетельствуют, что Россия не может быстро захватывать и удерживать большие территории. Украинские военные отмечают, что активность РФ на Донбассе выросла, а попытки проникновения стали опаснее. При этом война превратилась для России в долгую и изматывающую борьбу за километры.

В то же время, говорится в публикации NYT, Россия сталкивается с внутренними проблемами: ростом потерь, трудностями с набором новых военных и экономическим давлением из-за больших расходов на войну.

Аналитики NYT подчеркивают, что нынешняя ситуация на фронте противоречит заявлениям Кремля о «быстрой победе» и скорее свидетельствует о затяжной войне на истощение без четких перспектив быстрого прорыва.

Захват Донбасса остается для Кремля ключевой целью: регион имеет одновременно военное, экономическое и политическое значение. Он рассматривается как стратегический плацдарм для дальнейших действий и важный элемент переговорных позиций России. В военном плане контроль над Донбассом означает попытку сломать украинскую систему обороны вокруг городов Славянск, Краматорск и Константиновка, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым. Это также позволяет влиять на логистику ВСУ с господствующих высот. Экономически регион важен из-за значительных запасов угля, газа и редких металлов, в частности лития, а также из-за проблемы водоснабжения, которая усиливается на оккупированных территориях. Контроль над водными ресурсами является критическим для удержания региона. После неудачи первоначальных планов быстрой войны именно полный захват Донбасса остается для России главной демонстрацией «результата» войны.