Израиль громит объекты«Хезболлы». Боевики отвечают

«В течение дня в воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удары по 20 террористическим объектам в ряде районов на юге Ливана», - говорится в заявлении. Среди атакованных целей израильские военные перечислили штабы «Хезболлы» и склады оружия.

Между тем «Хезболла» опубликовала видео, на котором запечатлен удар дрона-камикадзе по батарее системы ПРО «Железный купол». Инцидент произошел 7 мая. На видео можно увидеть, как оператор беспилотника выбирает цель, колеблясь между ударом по группе военнослужащих и самой установкой. Израильские телеканалы показали кадры из этого видео.

«Кан» приводит рассказы израильских резервистов, находящихся в Ливане, о том, что беспилотники являются одной из главных угроз: при их приближении часто не срабатывает система предупреждения, а единственным средством защиты от них являются рыболовные сети.