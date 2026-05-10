В планах США – «заняться недееспособной страной»

«Ну, это недееспособная страна. Она такая уже многие годы, и мы займемся одной, прежде чем перейдем к другой», – сказал американский лидер в интервью журналистке Шерил Аткинсон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «займутся» Кубой, не уточнив подробностей своих планов.

Трамп подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио поддерживает контакты с Гаваной от лица нынешней американской администрации.

CNN со ссылкой на открытые данные платформ Flightradar24 и ADS-B Exchange передает, что разведывательные самолеты и дроны США стали значительно чаще летать у берегов Кубы. С 4 февраля американские ВМС и ВВС провели как минимум 25 таких полетов. Летательные аппараты приближались к двум крупнейшим кубинским городам — Гаваны и Сантьяго-де-Куба, некоторые подлетали на расстоянии примерно 64 км от побережья. До февраля 2026 года фиксируемые американские полеты в этом районе были крайне редки, уточнил телеканал.

Большинство полетов совершали морские патрульные самолеты P-8A Poseidon, предназначенные для наблюдения и разведки. Американские военные использовали также RC-135V Rivet Joint, специализирующиеся на сборе радиотехнической (сигнальной) разведывательной информации, высотные разведывательные беспилотники MQ-4 °C Triton.