Киев подтвердил: украинские дроны залетели в Латвию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что на территорию Латвии залетали украинские дроны, назвав причиной инцидентов работу российских средств радиоэлектронной борьбы.
Сибига сообщил в сети Х, что обсудил ситуацию с дронами в латвийском воздушном пространстве с главой МИД Латвии Байбой Браже. «Расследование доказало, что это был результат работы российских средств радиоэлектронной борьбы, которые намеренно перенаправляли украинские дроны от их целей в России», — заявил Сибига.
Глава МИД сообщил, что «подтвердил готовность Украины работать с государствами Балтии и Финляндией, чтобы предотвратить подобные инциденты, в том числе с непосредственным участием наших специалистов».
За последний месяц Украина активизировала удары по российским портам и нефтяным объектам на севере страны, в том числе в Ленинградской области. Латвия, Литва, Эстония и Финляндия неоднократно сообщали, что украинские дроны залетали в их воздушное пространство в соседних с российской границей районах.
В воскресенье министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку, так как военные не смогли предотвратить падение дронов на территории нефтебазы.