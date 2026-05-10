Киев подтвердил: украинские дроны залетели в Латвию

Сибига сообщил в сети Х, что обсудил ситуацию с дронами в латвийском воздушном пространстве с главой МИД Латвии Байбой Браже. «Расследование доказало, что это был результат работы российских средств радиоэлектронной борьбы, которые намеренно перенаправляли украинские дроны от их целей в России», — заявил Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что на территорию Латвии залетали украинские дроны, назвав причиной инцидентов работу российских средств радиоэлектронной борьбы.

Глава МИД сообщил, что «подтвердил готовность Украины работать с государствами Балтии и Финляндией, чтобы предотвратить подобные инциденты, в том числе с непосредственным участием наших специалистов».

За последний месяц Украина активизировала удары по российским портам и нефтяным объектам на севере страны, в том числе в Ленинградской области. Латвия, Литва, Эстония и Финляндия неоднократно сообщали, что украинские дроны залетали в их воздушное пространство в соседних с российской границей районах.

В воскресенье министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку, так как военные не смогли предотвратить падение дронов на территории нефтебазы.