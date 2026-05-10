Тегеран предупредил Лондон и Париж

«Безопасность в море не может быть обеспечена путем демонстрации военной мощи, особенно со стороны тех, которые своей поддержкой, участием или молчанием перед лицом агрессии и осады сами являются частью проблем», — написал Гарибабади в соцсети Х.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади пригрозил «решительным и немедленным ответом» в случае размещения кораблей Франции и Великобритании в Ормузском проливе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миссия по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе никогда не предусматривала размещение французских или британских кораблей. «Речи о развертывании никогда не шло, но мы к этому готовы», — сказал он на пресс-конференции.

По словам президента, речь может идти только об участии Парижа в согласованной с иранской стороной миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе без размещения сил непосредственно там.

Минобороны Британии ранее объявило об отправке эсминца типа 45 HMS Dragon на Ближний Восток для участия в потенциальной операции по защите судоходства в Ормузском проливе. 6 мая Франция сообщила Ирану и США, что ее авианосец «Шарль де Голль» вместе с размещенными на нем истребителями Rafale прошел через Суэцкий канал по пути в Аденский залив. К миссии Британии и Франции присоединились около 50 стран.