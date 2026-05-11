Срочный разговор Трампа с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после ответа Тегерана на предложение Вашингтона по урегулированию. Об этом сообщил портал Ynet.

Содержание беседы двух лидеров не приводится.

Ранее 10 мая сообщалось, что пакистанская сторона передала представителям Соединенных Штатов ответ Ирана на американское предложение, касающееся урегулирования конфликта. Агентство Tasnim передает, что Иран потребовал вывести его нефть из-под санкций США в течение 30 дней после заключения потенциального соглашения с Вашингтоном об урегулировании конфликта. Документ также включает в себя требование разморозить активы Ирана, снять с его портов морскую блокаду, немедленное прекращение войны на всех фронтах и гарантии от любых новых нападений на Иран, сообщил источник.