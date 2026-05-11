Моди нашел выход: пересесть на метро, не ездить за рубеж, не покупать золото

«Друзья, нам необходимо сократить использование бензина и дизельного топлива. В городах, где есть метро, мы должны решить, что будем пользоваться только метро. Максимум я буду передвигаться на метро», - заявил Моди.

На фоне роста мировых цен на нефть, вызванного войной США и Израиля с Ираном премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к жителям страны с призывом сократить потребление топлива и отказаться от необязательных поездок.

Телеканал Aaj Tak передает, что, выступая на митинге в Хайдарабаде, Моди заявил, что необходимо «уделять пристальное внимание экономии иностранной валюты», а удаленная работа поможет стране сократить потребление топлива, как это было во времена пандемии COVID-19. Кроме того, премьер призвал население как минимум на год отказаться от необязательных поездок за границу и не покупать золото, на импорт которого страна тратит значительные суммы из-за свадебных традиций. Он также призвал семьи сократить потребление растительного масла, а фермеров — вдвое снизить использование удобрений.

Индия является третьим в мире импортером и потребителем нефти. В начале мая власти страны заявили, что пока не планируют повышение цен на бензин и дизель, несмотря на рост мировых цен.

По сообщению индийских СМИ, власти обеспокоены возможным резким увеличением расходов на импорт энергоресурсов. Индия остается одним из крупнейших импортеров нефти в мире, поэтому любые колебания цен на мировом рынке напрямую отражаются на экономике страны. В правительстве Индии опасаются, что дальнейший рост стоимости нефти приведет к дополнительной нагрузке на госбюджет, усилит давление на национальную валюту и осложнит ситуацию с валютными резервами.

Индия является самой населенной страной мира. Численность населения оценивается в 1,45–1,47 млрд человек, что составляет чуть меньше одной пятой всего населения Земли (8,1–8,2 млрд человек).