Трамп объявил об освобождении поляков и молдаван из плена

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласовал освобождение в России и Беларуси трех граждан Польши и двух граждан Молдовы.

«Мы только что договорились об освобождении трех граждан Польши и двух граждан Молдовы. Они были за решеткой в Беларуси и России», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский президент поблагодарил за достижение этого результата своего спецпосланника Джона Коула: «Благодаря моему специальному президентскому представителю Джону Коулу мы смогли приложить все усилия, чтобы это освобождение состоялось».

Трамп выразил благодарность президенту Беларуси Александру Лукашенко: «Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Это очень мило».