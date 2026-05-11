Саудиты: Немедленно прекратите атаки...

Саудовская Аравия резко осудила атаки на территории Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, предупредив о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта в регионе и любых попыток закрыть Ормузский пролив.

В заявлении Министерство иностранных дел Саудовской Аравии призвало к «немедленному прекращению вопиющих нападений на территории и территориальные воды государств Персидского залива, а также любых попыток закрыть Ормузский пролив».

Ранее в воскресенье ОАЭ заявили, что их системы ПВО перехватили два беспилотника, запущенных из Ирана. Кувейт сообщил о «враждебных беспилотниках» в своем воздушном пространстве, а Катар заявил, что грузовое судно было атаковано в его территориальных водах.