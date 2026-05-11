В Вене открылось «Евровидение»

Вечером, 10 мая, в Вене состоялась официальная церемония открытия 70-го конкурса «Евровидение». Его участники прошли на нее по бирюзовой ковровой дорожке длиной в 170 метров. Она была расстелена от Бургтеатра до ратуши австрийской столицы, где артистов приветствовали бургомистр Вены Михаэль Людвиг и организаторы конкурса, передает Deutsche Welle.

Подготовка к «Евровидению» была одной из самых трудных в истории конкурса. Телекомпании из пяти стран - Нидерландов, Ирландии, Исландии, Испании и Словении - объявили бойкот конкурсу из-за участия Израиля, отмечает DW.

При этом на площади перед ратушей, вмещающей от 15 до 30 тысяч человек, не было слышно каких-либо недовольных выкриков, когда на ковровую дорожку вышел представитель Израиля Ноам Беттан.

Для охраны израильской делегации в Вене приняты особые меры безопасности помимо тех, что действуют в городе в дни проведения «Евровидения». По данным австрийских властей, для предотвращения возможных кибератак они сотрудничают с ФБР США.

Церемония открытия прошла без инцидентов. Каждое появление участников на публике фанаты приветствовали, дружно поднимая вверх смартфоны под музыку «Евровидения».

По данным букмекеров, за неделю до финала самые большие шансы на победу в конкурсе были у финского дуэта в составе скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена. Их главными конкурентами считаются грек Akylos, датчанин Сёрен Торпегор Лунн, представительница Франции Monroe и Дельта Гудрем из Австралии.