Сошел со смертельного лайнера и пошел на свадьбу

Как уже сообщалось, за последние несколько дней от вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius скончались три человека. В настоящее время властями Испании на острове Тенерифе (Канарские острова) идет эвакуация пассажиров и членов экипажа круизного лайнера.
Всемирная организация здравоохранения распространила предупреждение, охватывающее 12 стран: Германию, Данию, Новую Зеландию, Швейцарию, Турцию, США, Нидерланды, Сент-Китс и Невис, Сингапур, Швецию, Швейцарию, Соединенное Королевство, в связи с вирусом. Ранее граждане этих стран высадились с лайнера на острове Святой Елены.
Несмотря на то, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не считает ситуацию со вспышкой хантавируса на MV Hondius похожей на начало пандемии COVID, многие специалисты бьют тревогу, предупреждая о потенциальной угрозе.
Среди пассажиров лайнера был и турецкий блогер с многомиллионной аудиторией Рухи Ченет. На седьмой день путешествия у 70-летнего нидерландца появились симптомы неизвестного, не поддающегося лечению заболевания — сильная головная боль и диарея. Поскольку диагноз больному поставлен не был, карантин на судне не объявили. 13 апреля мужчина скончался от дыхательной недостаточности. 24 апреля более 20 пассажиров, в том числе Рухи Ченет, сошли на берег в одном из портов ЮАР. Среди них была и вдова скончавшегося нидерландца. 26 апреля женщина умерла. 2 мая с аналогичными симптомами скончалась и гражданка Германии. 3 мая, после того как ученые ЮАР объявили о положительном результате теста на хантавирус у скончавшихся пассажиров, ВОЗ объявила карантин на MV Hondius.
На борту лайнера находятся еще трое граждан Турции. Рухи Ченет в опубликованном видео обвинил руководство судна в том, что карантин не был объявлен вовремя.
Несмотря на то что по возвращении в Турцию Ченет должен был находиться в самоизоляции, в социальных сетях широко обсуждаются фотографии, на которых он присутствует на свадьбе в одном из регионов Турции. Все сошедшие с судна пассажиры должны находиться на карантине в своих странах. Позже Ченет заявил, что самоизолировался и следит за своим здоровьем.
Хантавирус — это группа вирусов, переносчиками которых являются грызуны. Большинство разновидностей не передаются от человека к человеку, однако это возможно в случае появления штамма Андес, который был выявлен у нескольких пассажиров круизного судна. По истечении 45-дневного инкубационного периода болезнь переходит в развернутую стадию с высокой температурой, сильной головной болью, болями в животе и мышцах, рвотой, а также поражением легких и почек.
Специалист по инфекционным заболеваниям профессор Эсин Давудоглу Шенол входит в число тех, кто допускает возможность пандемии хантавируса. В комментарии для haqqin.az она напомнила, что вирус впервые был обнаружен в 1950 году в Корее, и отметила, что наблюдаемый сегодня вариант претерпел мутации, стал более опасным: «Наблюдаемый сегодня вирус — это разновидность, которая, судя по всему, обладает высоким показателем заражения в Аргентине и Чили…».
Шенол подчеркнула, что вероятность передачи вируса воздушно-капельным путем составляет 99 процентов. Она рекомендовала поставить под наблюдение не только путешествовавшего на судне MV Hondius Рухи Ченета, но и всех, кто с ним контактировал: «Рекомендуется установить двухмесячное наблюдение даже за теми, кто присутствовал на свадьбе, на которой побывал Ченет».