Сошел со смертельного лайнера и пошел на свадьбу

Как уже сообщалось, за последние несколько дней от вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius скончались три человека. В настоящее время властями Испании на острове Тенерифе (Канарские острова) идет эвакуация пассажиров и членов экипажа круизного лайнера.

Всемирная организация здравоохранения распространила предупреждение, охватывающее 12 стран: Германию, Данию, Новую Зеландию, Швейцарию, Турцию, США, Нидерланды, Сент-Китс и Невис, Сингапур, Швецию, Швейцарию, Соединенное Королевство, в связи с вирусом. Ранее граждане этих стран высадились с лайнера на острове Святой Елены.

Несмотря на то, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не считает ситуацию со вспышкой хантавируса на MV Hondius похожей на начало пандемии COVID, многие специалисты бьют тревогу, предупреждая о потенциальной угрозе.

Среди пассажиров лайнера был и турецкий блогер с многомиллионной аудиторией Рухи Ченет. На седьмой день путешествия у 70-летнего нидерландца появились симптомы неизвестного, не поддающегося лечению заболевания — сильная головная боль и диарея. Поскольку диагноз больному поставлен не был, карантин на судне не объявили. 13 апреля мужчина скончался от дыхательной недостаточности. 24 апреля более 20 пассажиров, в том числе Рухи Ченет, сошли на берег в одном из портов ЮАР. Среди них была и вдова скончавшегося нидерландца. 26 апреля женщина умерла. 2 мая с аналогичными симптомами скончалась и гражданка Германии. 3 мая, после того как ученые ЮАР объявили о положительном результате теста на хантавирус у скончавшихся пассажиров, ВОЗ объявила карантин на MV Hondius.