КСИР отобрал власть у аятолл. Назревает бунт

Пока президент США Дональд Трамп говорит в различных интервью, что иранцы «хотят заключить сделку», про свои ожидания о прекращении войны, возобновлении судоходства в Ормузском проливе и ограничении ядерной программы Ирана, иранские СМИ тиражируют видеокадры о «бессилии» американской армады перед «москитным флотом» Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе. Иранский «москитный флот» — это сотни малых быстроходных ударных катеров, предназначенных для блокировки Ормузского пролива. Сотни катеров, вооруженных пулеметами, малокалиберными пушками, ракетными установками и торпедами, действуют «роем», окружая цель с разных сторон, что затрудняет защиту крупных боевых кораблей в узком Ормузском проливе. О развитии ситуации в ближневосточном регионе haqqin.az побеседовал с Владимиром Месамедом, израильским востоковедом, экспертом по проблемам Ирана и Центральной Азии, преподавателем Института стран Азии и Африки Еврейского университета в Иерусалиме.

— Как вы считаете, кто в Иране принимает ключевые решения? — В иранской теократической системе существует вертикаль власти: наверху вертикали сидит рахбар из числа аятолл, который воплощает идею Велаят-е-Факих, то есть власть религиозного авторитета. Но с начала военной операции, в частности после убийства верховного лидера Али Хаменеи, почти вся власть перешла в руки генералов Корпуса стражей исламской республики. Считается, что, не являясь священнослужителями, они воплощают идеи Велаят-е-Факих. КСИР всегда позиционирует себя как защитник исламских ценностей, хотя десятки родственников военных чиновников Ирана проживают в западных странах. Сейчас однозначно можно сказать, что теократическая власть в Иране пала. Той системы исламской республики, в которой 47 лет абсолютная власть принадлежала религиозному лидеру, Совету экспертов-богословов, уже нет. Переход власти от духовенства к аппарату безопасности стал коренным структурным изменением в Иране. Военные также контролируют светское правительство президента Масуда Пезешкиана. — Но это невыгодно огромному классу священнослужителей, которых отстранили от управления страной… — Узурпация власти в руках КСИР, оттеснив на второй план гражданское руководство, вызывает недовольство среди некоторых священнослужителей, потому что происходит маргинализация духовенства. Но пока идет война с США и Израилем, громкой критики в отношении КСИР не будет. И под большим вопросом, вернет ли КСИР власть аятоллам. — Аналитики The Atlantic считают, что Дональд Трамп устал от войны, он опасается увязнуть в ближневосточных конфликтах. Тем временем власти Ирана стремятся стать доминирующей силой на Ближнем Востоке. Теперь в Тегеране знают, как это сделать, установив контроль над Ормузским проливом. Как вы считаете, возможно ли при существующих противоречиях сторон заключить устойчивое мирное соглашение между Ираном и США?

— Переговоры между США и Ираном — это игра, которой не видно конца, потому что у них разные установки. Правительство Пезешкиана могло бы на переговорах с США пойти на уступки в вопросе обогащения урана, но не может поступиться теми принципами, которыми руководствуется КСИР. КСИР ставит вопрос жестко и считает, что компромисса по вопросу обогащения урана быть не может. В такой ситуации сближение позиций США и Ирана и достижение компромисса не представляется возможным. Не думаю, что переговоры могут быть продуктивными, дело идет к возобновлению войны. Иранские власти провозгласили «победу над Америкой и сионистами». При всем катастрофическом состоянии их экономики, разгроме ВПК, уничтожении военной инфраструктуры, всей сталелитейной промышленности, ликвидации элиты военных, блокировке 60% экспорта иранской нефти они громогласно убеждают свое население в победе над Америкой. Им просто некуда отступать на переговорах: они не могут отказаться от обогащения урана, прекращения программы баллистических ракет и поддержки боевиков на Ближнем Востоке. Для Трампа важно, чтобы Иран никогда не создал ядерное оружие. Американский политический истеблишмент считает, что если даже Иран получит возможность обогащать уран до 2%, то все равно станет создавать ядерное оружие. В этом вопросе у США нет поля для компромиссов. С ядерной программой связана и иранская ракетная программа, так как это средства доставки ядерного оружия. Поэтому ситуация на переговорах очень сложная. Вполне вероятно, что на каком-то этапе переговоры сорвутся и возобновятся военные действия. — Насколько эффективной выглядит блокада иранских портов? — По тому, как быстро ухудшается финансово-экономическая ситуация в Иране, блокада эффективна. Судя по всему, «разморозки» принадлежащих Ирану 6 млрд долларов, размещенных в банках Катара, в обмен на деблокаду Ормузского пролива не произошло. Иначе иранцы этими финансами смогли бы как-то нивелировать недостаток денег от экспорта нефти. Сейчас в Иране людей массово увольняют, не выплатив зарплаты. Там проблема даже с выплатами сотрудникам силовых ведомств. Цены на продукты первой необходимости растут не по дням, а по часам. Назревают протесты не только среди гражданского населения, но и рядовых военных КСИР.