КСИР отобрал власть у аятолл. Назревает бунт

Пока президент США Дональд Трамп говорит в различных интервью, что иранцы «хотят заключить сделку», про свои ожидания о прекращении войны, возобновлении судоходства в Ормузском проливе и ограничении ядерной программы Ирана, иранские СМИ тиражируют видеокадры о «бессилии» американской армады перед «москитным флотом» Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе. Иранский «москитный флот» — это сотни малых быстроходных ударных катеров, предназначенных для блокировки Ормузского пролива. Сотни катеров, вооруженных пулеметами, малокалиберными пушками, ракетными установками и торпедами, действуют «роем», окружая цель с разных сторон, что затрудняет защиту крупных боевых кораблей в узком Ормузском проливе.
О развитии ситуации в ближневосточном регионе haqqin.az побеседовал с Владимиром Месамедом, израильским востоковедом, экспертом по проблемам Ирана и Центральной Азии, преподавателем Института стран Азии и Африки Еврейского университета в Иерусалиме.
— Как вы считаете, кто в Иране принимает ключевые решения?
— В иранской теократической системе существует вертикаль власти: наверху вертикали сидит рахбар из числа аятолл, который воплощает идею Велаят-е-Факих, то есть власть религиозного авторитета. Но с начала военной операции, в частности после убийства верховного лидера Али Хаменеи, почти вся власть перешла в руки генералов Корпуса стражей исламской республики. Считается, что, не являясь священнослужителями, они воплощают идеи Велаят-е-Факих. КСИР всегда позиционирует себя как защитник исламских ценностей, хотя десятки родственников военных чиновников Ирана проживают в западных странах. Сейчас однозначно можно сказать, что теократическая власть в Иране пала. Той системы исламской республики, в которой 47 лет абсолютная власть принадлежала религиозному лидеру, Совету экспертов-богословов, уже нет. Переход власти от духовенства к аппарату безопасности стал коренным структурным изменением в Иране. Военные также контролируют светское правительство президента Масуда Пезешкиана.
— Но это невыгодно огромному классу священнослужителей, которых отстранили от управления страной…
— Узурпация власти в руках КСИР, оттеснив на второй план гражданское руководство, вызывает недовольство среди некоторых священнослужителей, потому что происходит маргинализация духовенства. Но пока идет война с США и Израилем, громкой критики в отношении КСИР не будет. И под большим вопросом, вернет ли КСИР власть аятоллам.
— Аналитики The Atlantic считают, что Дональд Трамп устал от войны, он опасается увязнуть в ближневосточных конфликтах. Тем временем власти Ирана стремятся стать доминирующей силой на Ближнем Востоке. Теперь в Тегеране знают, как это сделать, установив контроль над Ормузским проливом. Как вы считаете, возможно ли при существующих противоречиях сторон заключить устойчивое мирное соглашение между Ираном и США?
— Переговоры между США и Ираном — это игра, которой не видно конца, потому что у них разные установки. Правительство Пезешкиана могло бы на переговорах с США пойти на уступки в вопросе обогащения урана, но не может поступиться теми принципами, которыми руководствуется КСИР. КСИР ставит вопрос жестко и считает, что компромисса по вопросу обогащения урана быть не может. В такой ситуации сближение позиций США и Ирана и достижение компромисса не представляется возможным. Не думаю, что переговоры могут быть продуктивными, дело идет к возобновлению войны.
Иранские власти провозгласили «победу над Америкой и сионистами». При всем катастрофическом состоянии их экономики, разгроме ВПК, уничтожении военной инфраструктуры, всей сталелитейной промышленности, ликвидации элиты военных, блокировке 60% экспорта иранской нефти они громогласно убеждают свое население в победе над Америкой. Им просто некуда отступать на переговорах: они не могут отказаться от обогащения урана, прекращения программы баллистических ракет и поддержки боевиков на Ближнем Востоке.
Для Трампа важно, чтобы Иран никогда не создал ядерное оружие. Американский политический истеблишмент считает, что если даже Иран получит возможность обогащать уран до 2%, то все равно станет создавать ядерное оружие. В этом вопросе у США нет поля для компромиссов. С ядерной программой связана и иранская ракетная программа, так как это средства доставки ядерного оружия. Поэтому ситуация на переговорах очень сложная. Вполне вероятно, что на каком-то этапе переговоры сорвутся и возобновятся военные действия.
— Насколько эффективной выглядит блокада иранских портов?
— По тому, как быстро ухудшается финансово-экономическая ситуация в Иране, блокада эффективна. Судя по всему, «разморозки» принадлежащих Ирану 6 млрд долларов, размещенных в банках Катара, в обмен на деблокаду Ормузского пролива не произошло. Иначе иранцы этими финансами смогли бы как-то нивелировать недостаток денег от экспорта нефти. Сейчас в Иране людей массово увольняют, не выплатив зарплаты. Там проблема даже с выплатами сотрудникам силовых ведомств. Цены на продукты первой необходимости растут не по дням, а по часам. Назревают протесты не только среди гражданского населения, но и рядовых военных КСИР.
— Массированные ракетно-дроновые удары по странам Персидского залива привели к беспрецедентному военному сотрудничеству Израиля с арабскими государствами Залива. Похоже, арабо-израильский конфликт уступил место конфликту арабо-израильской коалиции и Ирана?
— Абсолютно верно. На фоне обстрелов со стороны Ирана Израиль при поддержке США активно работает над созданием объединенной системы противовоздушной обороны со странами Персидского залива. Израиль значительно усилил ПВО ОАЭ «Железным куполом», за счет чего удалось сбить более 95% направленных на Эмираты иранских ракет. Израиль направил в ОАЭ современные системы ПВО, включая лазерное оружие, для защиты от атак иранских беспилотников. Бахрейн включен в региональную сеть ПВО, использующую израильские технологии для раннего обнаружения угроз.
Хотя с Саудовской Аравией официальные отношения не установлены, ведется негласное военное сотрудничество. Системы ПВО саудитов интегрированы в общую сеть раннего предупреждения против угроз со стороны Ирана. Создание на основе израильских технологий единой системы ПВО является ярким примером того, как обстрелы Ираном соседних стран привели к обратному результату — укрепили противников Тегерана в регионе. Кроме того, ОАЭ и Бахрейн обстреливают еще и потому, что эти страны при посредничестве США подписали Авраамовы соглашения по нормализации отношений с Израилем. В целом государства Залива, по которым Иран наносит воздушные удары, — это прозападные государства. И поскольку Иран выступает с антизападных позиций, обстрел этих стран вполне соответствует государственной политике исламской республики.
Таким образом, Иран, стремясь демонстрировать свою силу и возможности противостоять западному влиянию в регионе, фактически подталкивает монархии Залива к объединению. Удары по странам Персидского залива, вместо того чтобы посеять раздор, парадоксальным образом укрепляют связи между Израилем и арабскими государствами. А в самом Иране рост цен, безработица, нищета могут привести к внутренним волнениям. Сейчас власть КСИР находится под двойным давлением: со стороны коалиции США и стран Персидского залива и потенциального мятежа иранского народа.