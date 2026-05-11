Нетаньяху: Войну в Ливане не прекратим, но откажемся от военной помощи США

04:20 342

Власти Израиля не планируют останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане ради завершения американо-израильской войны с Ираном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News.

На прямой вопрос журналистов о возможности завершения боев в рамках соглашения с Тегераном он ответил: «Нет».

При этом глава кабинета министров Израиля не ответил на вопрос о возможных уступках в случае прямого требования Вашингтона. Он выразил уверенность в неминуемом крахе всех союзников Тегерана. По мнению премьер-министра Израиля, значительное ослабление позиций или смена власти в Иране приведет к окончательному поражению палестинских, йеменских и ливанских вооруженных движений.

В интервью Нетаньяху отметил, что Израиль рассчитывает сократить финансовую поддержку в военной сфере со стороны США. Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он возможность сокращения американской финансовой поддержки, израильский премьер ответил утвердительно: «Безусловно. И я сказал об этом президенту (США Дональду) Трампу»

«Я хочу свести к нулевым показателям американскую финансовую поддержку, финансовый компонент нашего военного сотрудничества. Потому что ежегодно мы получаем $3,8 млрд. И я думаю, что пора отказаться от остальной военной поддержки», - заявил израильский премьер, отметив, что хотел бы приступить к этому процессу немедленно, чтобы он был завершен в течение десяти лет.

Нынешний договор, срок действия которого истекает в 2028 году, предусматривает ежегодное выделение Израилю указанной выше суммы от США.

Нетаньяху также заявил в интервью, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом в середине февраля не гарантировал американскому лидеру, что совместная военная операция двух стран против Ирана приведет к коренной смене власти в исламской республике. По словам главы еврейского государства, он, наоборот, указывал на неопределенность исхода операции: «Я не только отмечал это, но и мы оба согласились в том, что присутствует не только неопределенность, но и риски». Вместе с тем Нетаньяху добавил, что в ходе обсуждения военной операции с главой Белого дома он выразил мнение о том, что бездействие «несет в себе большую опасность», чем военная операция.

