МИД Китая раскрыл даты визита Трампа

Президент США Дональд Трамп прибудет в Китай 13 мая, его визит продлится до 15 мая, сообщает пресс-служба МИД КНР.

«По приглашению президента Си Цзиньпина президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая», — говорится в сообщении.

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином пройдут 14–15 мая, рассказала ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Президент и первая леди США Мелания Трамп также примут китайского лидера и его супругу Пэн Лиюань в Вашингтоне.

Изначально визит Трампа в Китай был запланирован на конец марта, но встреча была отложена: американский президент остался в США, чтобы сосредоточиться на войне с Ираном.

Как писало Politico со ссылкой на источники, на саммите 14-15 мая Китай предложит США выгодные сделки в обмен на уступки по американским тарифам и другим торговым ограничениям.