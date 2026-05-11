Министр обороны ФРГ в Киеве

Глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA.
По словам самого министра, главная цель поездки — укрепление сотрудничества в рамках стратегического партнерства.
«Основное внимание уделяется совместной разработке современных беспилотных систем всех дальностей, особенно в области поражения целей на большую глубину. Таким образом, мы укрепляем безопасность наших стран», — сказал он.
В начале мая CBS News со ссылкой на источники сообщал, что США выведут примерно 5 тыс. своих военнослужащих с территории Германии — из-за недовольства президента Дональда Трампа уровнем помощи, которую союзники Вашингтона оказали в войне с Ираном.
Позднее Трамп пояснил, что Соединенные Штаты сократят численность контингента в ФРГ «гораздо больше».