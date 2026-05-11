Трамп ужесточает законы Made in America

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отныне федеральные агентства его страны обязаны закупать только американскую продукцию.
«Все федеральные агентства должны покупать американское – без каких-либо оправданий», – написал Трамп в Truth Sosial.
Американский лидер отметил, что «на протяжении десятилетий вашингтонские политики отправляли» деньги налогоплательщиков за границу и «позволяли иностранным государствам грабить» американцев.
«Это предательство завершилось. Моя администрация ужесточает законы Made in America», – заявил Трамп.
Президент США добавил, что отменяет исключения и запрещает «федеральному правительству покупать иностранные товары».
«Мы ставим американских рабочих, американские заводы и американские цепочки поставок на первое место», – заявил президент США.
«Больше никакого обкрадывания американских налогоплательщиков», - добавил он.
Напомним, 1 мая Трамп объявил, что повысит тарифы на автомобили из Европейского союза до 25% несмотря на торговое соглашение, заключенное прошлым летом.