Евросоюз расширит санкции против России

Министры иностранных дел стран ЕС сегодня могут согласовать расширение санкций против России. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, речь идет о санкциях в отношении физлиц, связанных с депортацией украинских детей.

«Конечно, мы видели, что это прекращение огня, которого хотел (президент РФ Владимир) Путин, было лишь циничным шагом для защиты своего парада, в то время как они фактически нападали на мирных жителей в Украине. Украина соблюдала режим прекращения огня. Как вы знаете, ранее она предлагала безоговорочное прекращение огня, и Россия на это не отреагировала.

Но сегодня мы также ожидаем продвижения вперед в вопросе санкций против тех людей, которые помогают, как вы знаете, работать с украинскими детьми, депортированными из Украины. А еще у нас состоится мероприятие высокого уровня, посвященное украинским детям, тому, как их действительно вернуть, что еще может сделать международное сообщество», — сказала она.

Каллас также высказалась о возможных переговорах с Россией. По ее словам, прежде всего должна быть сформулирована единая позиция ЕС. Ее предполагается обсудить на встрече глав МИД в рамках неформальной встречи.

«Мы обсудим предложения, выдвинутые для решения имеющихся у нас проблем. Потому что, опять же, проблема европейской безопасности заключается в том, что Россия постоянно… нападает на своих соседей, и как мы можем этому противостоять. И для этого нам нужны уступки и с российской стороны. Я была на прошлой неделе в Молдове, там, например, находятся российские войска», — добавила она.