15 млн за использование лица: на Samsung подали в суд

Британская певица Дуа Липа подала иск против компании Samsung на 15 млн долларов, обвинив производителя электроники в использовании ее образа для продажи телевизоров без разрешения и оплаты, сообщает People.

Согласно жалобе, поданной в пятницу, Samsung начал использовать фотографию певицы на картонной упаковке телевизоров еще в прошлом году. Когда Дуа Липа узнала это, она требовала от компании прекратить использование ее изображения. В иске отмечается, что компания отреагировала «пренебрежительно и безразлично» и отказалась выполнить просьбу.