Нетаньяху об авторитете Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и «отсиживается в бункере».

«Трудно сказать, в каком он (Моджтаба Хаменеи) состоянии. Он отсиживается в каком-то бункере или в секретном месте.

Я думаю, он пытается утвердить свою власть. Не думаю, что он обладает таким же авторитетом, какой был у его отца, аятоллы Хаменеи. Это также создает разлад внутри режима, и я не считаю, что это плохо», — заявил Нетаньяху.

На днях иранский чиновник заявил агентству Tasnim, что верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи якобы полностью выздоровел после полученных травм и «находится в добром здравии».

До этого CNN со ссылкой на данные американской разведки сообщал, что Хаменеи продолжает играть важнейшую роль в формировании военной стратегии, несмотря на ранения.

Согласно отчетам разведки, Хаменеи, предположительно, помогает руководить тем, как Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами о прекращении войны.

Американская разведка пока не установила местонахождение Хаменеи, в том числе потому, что он не использует никаких электронных средств для общения. Известно, что аятолла контактирует только с теми, кто может посетить его лично или отправить сообщения с курьером.

Собеседники телеканала также рассказали, что Хаменеи скрывается в связи с травмами, включая сильные ожоги на одной стороне тела.