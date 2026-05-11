USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп пригрозил: Иран «играл в игры, но теперь ему будет не до смеха»
Новость дня
Трамп пригрозил: Иран «играл в игры, но теперь ему будет не до смеха»

Иран согласился на поэтапное открытие Ормуза

10:52 172

Иран согласился поэтапно открывать Ормузский пролив по мере снятия американской морской блокады, следует из последнего предложения Тегерана для урегулирования конфликта с Вашингтоном. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иранская сторона отказалась демонтировать ядерные объекты и предложила ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требовали США. Вашингтон настаивал на 20-летней приостановке. Кроме того, Тегеран разрешит передачу запасов обогащенного урана третьей стране с гарантией его возврата в случае провала переговоров. Иран призывал к немедленному прекращению боевых действий. Ядерные вопросы должны быть согласованы в ближайшие 30 дней, подчеркивается в предложении Тегерана.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники пишет, что Тегеран потребовал отмены санкций США, прекращения войны на всех фронтах и установления контроля Ирана над Ормузским проливом. В частности, Иран настаивает на отмене санкций Минфина США в отношении нефти исламской республики. Морская блокада США должна завершиться сразу после подписания первоначального соглашения, отмечается в документе. 

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Во время перемирия стороны должны прийти к окончательному мирному соглашению. Вопросы обогащения урана остаются одним из главных разногласий сторон. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в конечном итоге вывезут запасы вещества из Ирана.

КСИР отобрал власть у аятолл. Назревает бунт
КСИР отобрал власть у аятолл. Назревает бунт эксперт-иранист Владимир Месамед комментирует для haqqin.az
10:19 977
Американцы развертывают «антидроны» в Литве
Американцы развертывают «антидроны» в Литве фото
10:54 90
Казнили молодого ученого
Казнили молодого ученого
10:45 365
Нетаньяху об авторитете Хаменеи
Нетаньяху об авторитете Хаменеи
10:42 341
Нетаньяху: Войну в Ливане не прекратим, но откажемся от военной помощи США
Нетаньяху: Войну в Ливане не прекратим, но откажемся от военной помощи США
04:20 2051
Сошел со смертельного лайнера и пошел на свадьбу
Сошел со смертельного лайнера и пошел на свадьбу
03:07 5264
Кремль требует от Армении «разъяснений»
Кремль требует от Армении «разъяснений»
10 мая 2026, 16:05 7906
30 лет, чтобы полностью захватить Донбасс
30 лет, чтобы полностью захватить Донбасс
10 мая 2026, 21:48 5916
Зеленский объявил: На фронте тишины нет. А Путин «наконец готов к реальным встречам»
Зеленский объявил: На фронте тишины нет. А Путин «наконец готов к реальным встречам»
10 мая 2026, 21:08 3973
Вспышка хантавируса на лайнере: назван «нулевой пациент»
Вспышка хантавируса на лайнере: назван «нулевой пациент» фото; обновлено 20:43
10 мая 2026, 20:43 7714
Трамп пригрозил: Иран «играл в игры, но теперь ему будет не до смеха»
Трамп пригрозил: Иран «играл в игры, но теперь ему будет не до смеха» обновлено 22:50
10 мая 2026, 22:50 15027

ЭТО ВАЖНО

КСИР отобрал власть у аятолл. Назревает бунт
КСИР отобрал власть у аятолл. Назревает бунт эксперт-иранист Владимир Месамед комментирует для haqqin.az
10:19 977
Американцы развертывают «антидроны» в Литве
Американцы развертывают «антидроны» в Литве фото
10:54 90
Казнили молодого ученого
Казнили молодого ученого
10:45 365
Нетаньяху об авторитете Хаменеи
Нетаньяху об авторитете Хаменеи
10:42 341
Нетаньяху: Войну в Ливане не прекратим, но откажемся от военной помощи США
Нетаньяху: Войну в Ливане не прекратим, но откажемся от военной помощи США
04:20 2051
Сошел со смертельного лайнера и пошел на свадьбу
Сошел со смертельного лайнера и пошел на свадьбу
03:07 5264
Кремль требует от Армении «разъяснений»
Кремль требует от Армении «разъяснений»
10 мая 2026, 16:05 7906
30 лет, чтобы полностью захватить Донбасс
30 лет, чтобы полностью захватить Донбасс
10 мая 2026, 21:48 5916
Зеленский объявил: На фронте тишины нет. А Путин «наконец готов к реальным встречам»
Зеленский объявил: На фронте тишины нет. А Путин «наконец готов к реальным встречам»
10 мая 2026, 21:08 3973
Вспышка хантавируса на лайнере: назван «нулевой пациент»
Вспышка хантавируса на лайнере: назван «нулевой пациент» фото; обновлено 20:43
10 мая 2026, 20:43 7714
Трамп пригрозил: Иран «играл в игры, но теперь ему будет не до смеха»
Трамп пригрозил: Иран «играл в игры, но теперь ему будет не до смеха» обновлено 22:50
10 мая 2026, 22:50 15027
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться