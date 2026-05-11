Американцы развертывают «антидроны» в Литве

Армия США начала развертывание мобильных групп противодействия дронам на учениях в Литве, по концепции напрямую вдохновленной украинским опытом войны против БПЛА-камикадзе.

Подразделения 5-го батальона 4-го полка ПВО США уже проводят стрельбы возле литовского Балтадвариса, используя импровизированные мобильные группы на базе HMMWV.

На внедорожники установили дистанционно управляемые боевые модули CROWS, которые раньше применялись в Ираке и Афганистане для защиты колонн и бронетехники.

Теперь их адаптировали под борьбу с беспилотниками, превратив в мобильные огневые точки, способные быстро менять позицию и прикрывать участки, где стационарная ПВО малоэффективна или требует усиления.