Спецотряд полиции из Шри-Ланки прибыл в Баку в погоне за известным боссом мафии

7 мая спецподразделение полиции прибыло в Баку из Шри-Ланки и экстрадировало известного криминального авторитета — наркобарона Маноджа Сурангу Лиянагану. Как сообщает haqqin.az, криминальный авторитет по прозвищу «Батуватте Чамара» был возвращен в Шри-Ланку вечером 10 мая.

48-летний подозреваемый долгое время скрывался от властей. Расследование показало, что он сначала прятался в Дубае, а примерно год назад бежал в Азербайджан, где в итоге и был арестован. Репатриацию провела специальная группа сотрудников полиции Шри-Ланки, вылетевшая в Азербайджан. Подозреваемый прибыл в международный аэропорт Бандаранаике (BIA) через Индию и Дубай примерно в 22:10 вчера вечером. По данным полиции, Суранга является ключевым подозреваемым в ряде громких организованных преступлений на территории Шри-Ланки. Его обвиняют в организации вооруженных нападений и убийств. Помимо этих насильственных преступлений, он считается крупным организатором сети незаконного распространения наркотиков в стране. После прибытия в аэропорт подозреваемого доставили в отдел по борьбе с преступностью Коломбо (CCD).

Следует отметить, что в последние годы участились случаи, когда представители, а в некоторых случаях и лидеры организованных преступных группировок из Индии, включая всемирно известных гангстеров, бежали в Азербайджан. Они некоторое время управляли своими преступными синдикатами из Азербайджана, а затем были арестованы и экстрадированы в Индию или бежали в третьи страны. Некоторые из этих фактов: в августе 2025 года Азербайджан экстрадировал в Индию одного из самых разыскиваемых криминальных авторитетов этой страны — Маянка Сингха, арестованного в Баку в 2024 году. Перед бегством из Индии Сингх совершил громкие преступления в штатах Раджастхан, Пенджаб и Харьяна. Против него возбуждено более 45 уголовных дел, включая убийства, вымогательства, угрозы, вооруженные нападения и преступный сговор. В октябре того же года известный гангстер Рашид Кейблвала, совершивший множество убийств в Индии и давно находящийся в международном розыске, был арестован в аэропорту Баку. Его задержали сотрудники Государственной миграционной службы в Международном аэропорту Гейдар Алиев по прибытии рейсом Стамбул — Баку и передали правоохранительным органам. Имя Кейблвалы связано с многочисленными убийствами в Индии. Его банда расправлялась с бизнесменами, которые отказывались платить дань, а также с членами конкурирующих банд.