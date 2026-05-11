Спецотряд полиции из Шри-Ланки прибыл в Баку в погоне за известным боссом мафии

7 мая спецподразделение полиции прибыло в Баку из Шри-Ланки и экстрадировало известного криминального авторитета — наркобарона Маноджа Сурангу Лиянагану. Как сообщает haqqin.az, криминальный авторитет по прозвищу «Батуватте Чамара» был возвращен в Шри-Ланку вечером 10 мая.
48-летний подозреваемый долгое время скрывался от властей. Расследование показало, что он сначала прятался в Дубае, а примерно год назад бежал в Азербайджан, где в итоге и был арестован.
Репатриацию провела специальная группа сотрудников полиции Шри-Ланки, вылетевшая в Азербайджан. Подозреваемый прибыл в международный аэропорт Бандаранаике (BIA) через Индию и Дубай примерно в 22:10 вчера вечером.
По данным полиции, Суранга является ключевым подозреваемым в ряде громких организованных преступлений на территории Шри-Ланки. Его обвиняют в организации вооруженных нападений и убийств. Помимо этих насильственных преступлений, он считается крупным организатором сети незаконного распространения наркотиков в стране.
После прибытия в аэропорт подозреваемого доставили в отдел по борьбе с преступностью Коломбо (CCD).
Следует отметить, что в последние годы участились случаи, когда представители, а в некоторых случаях и лидеры организованных преступных группировок из Индии, включая всемирно известных гангстеров, бежали в Азербайджан. Они некоторое время управляли своими преступными синдикатами из Азербайджана, а затем были арестованы и экстрадированы в Индию или бежали в третьи страны.
Некоторые из этих фактов: в августе 2025 года Азербайджан экстрадировал в Индию одного из самых разыскиваемых криминальных авторитетов этой страны — Маянка Сингха, арестованного в Баку в 2024 году. Перед бегством из Индии Сингх совершил громкие преступления в штатах Раджастхан, Пенджаб и Харьяна. Против него возбуждено более 45 уголовных дел, включая убийства, вымогательства, угрозы, вооруженные нападения и преступный сговор.
В октябре того же года известный гангстер Рашид Кейблвала, совершивший множество убийств в Индии и давно находящийся в международном розыске, был арестован в аэропорту Баку. Его задержали сотрудники Государственной миграционной службы в Международном аэропорту Гейдар Алиев по прибытии рейсом Стамбул — Баку и передали правоохранительным органам. Имя Кейблвалы связано с многочисленными убийствами в Индии. Его банда расправлялась с бизнесменами, которые отказывались платить дань, а также с членами конкурирующих банд.
Гангстер был впервые арестован в 2018 году при попытке бегства в Саудовскую Аравию. Но в тюрьме он пробыл недолго. Основал швейное предприятие в Эр-Рияде и расширял свою деятельность в Таиланде. По словам следователей, это было сделано с целью отмывания преступных доходов. В 2019 году отдел по борьбе с преступностью предъявил ему обвинение по статье «Уголовное дело против террористов-смертников». В 2020 году он был вновь задержан спецотделом. В начале 2022 года сбежал по поддельному паспорту.
В 2024 году Санджив Кумар, известный как Харш, был депортирован из Баку и арестован по прибытии в Дели. 22-летний Санджив Кумар в феврале 2024 года застрелил двух человек в салоне красоты на юго-западе Дели. Убийство произошло на глазах других посетителей. Совершив преступление, гангстер скрылся с места преступления. Расследование установило, что в июне того же года Кумар, используя поддельный паспорт на имя Прадипа Кумара, вылетел в эмират Шарджа в ОАЭ, а в августе сбежал в Азербайджан.
Известно также, что в Азербайджан приезжали представители преступных группировок пакистанского происхождения. Например, в начале 2026 года двое пакистанцев — члены международной мафии, занимавшейся торговлей людьми, — похитили в Баку трех граждан Индии, пытавшихся незаконно иммигрировать в США через Азербайджан. Их подвергли пыткам и потребовали деньги у родственников. После того как родственники одной из жертв сообщили об этом индийским властям, Дели срочно связался с азербайджанской стороной, и члены мафии были задержаны в ходе спецоперации, проведенной полицией.