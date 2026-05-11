У Трампа два кандидата в президенты

Президент США Дональд Трамп интересуется возможными кандидатами, которые могут участвовать в президентских выборах 2028 года.

По данным СМИ, американский лидер обсуждает кандидатуры госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Советники Трампа говорят, что он просто получает удовольствие, проводя опросы общественного мнения, и что 2028 год его совсем не волнует», – говорится в публикации.

Однако, по данным NYT, растущая популярность Рубио и Вэнса делает их ключевыми потенциальными претендентами внутри окружения действующей администрации.