Первый случай хантавируса во Франции

Француженка, пассажирка лайнера MV Hondius, у которой наблюдались симптомы с момента репатриации во Францию, получила положительный результат теста на хантавирус, сообщила министр здравоохранения страны Стефани Рист.

Было выявлено 22 близких контакта, также сообщила пресс-секретарь правительства страны Мод Брежон, передает BFMTV.

Министр здравоохранения Стефани Рист объявила в понедельник, 11 мая, в эфире France Inter, что француженка, у которой были симптомы хантавируса после репатриации с MV Hondius, получила положительный результат теста.

«Ее состояние ухудшилось за ночь», – уточнила она.

Это первый подтвержденный случай во Франции.

«У нее положительный результат теста», – подтвердила пресс-секретарь правительства Мод Брежон в эфире BFMTV-RMC, попытавшись успокоить общественность относительно ситуации, хотя вирус официально присутствует во Франции.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией. Это вирус, который мы знаем, учитывая то, что происходило в предыдущие месяцы и годы. Мы принимаем решительные меры. Единственная цель — защитить французский народ», — добавила она, уточнив, что выявлено 22 контактных случая.