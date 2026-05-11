Крупный пожар во Флориде

Как сообщает телеканал NBC, протяженная стена огня движется вдоль открытых полей в непосредственной близости от Майами. Пожарно-спасательные бригады работают в усиленном режиме, пытаясь локализовать очаги возгорания и не допустить продвижения пламени к населенным пунктам.

На данный момент ситуация остается контролируемой: официальных распоряжений об эвакуации населения не поступало, а данных о пострадавших или разрушениях инфраструктуры на текущий час нет. Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки, задействовав дополнительные силы для борьбы со стихией.