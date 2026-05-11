Секретные документы ФБР: летающие тарелки, инопланетяне-гномы

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало рассекреченные документы, в которых содержатся сообщения о загадочных существах ростом около 1,2 м, выходящих из неопознанных летающих объектов в 1960-х годах. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на файлы.

Материалы были опубликованы в рамках инициативы властей США по раскрытию данных об НЛО. В документах отмечается, что следователи указывали на 1965 год как на период наибольшего числа наблюдений НЛО по всему миру.

В сводках ФБР описываются предполагаемые металлические объекты, способные бесшумно зависать в воздухе, развивать высокие скорости и влиять на работу электромагнитного оборудования. Также упоминаются случаи обнаружения обломков «летающих тарелок» и материалов неизвестного происхождения, включая структуры с микроскопическими сферами.

Отдельное внимание в документах уделено свидетельствам очевидцев, утверждавших, что наблюдали «экипажи» этих объектов. По их словам, существа имели рост около 1,1–1,2 м и были одеты в костюмы, напоминающие скафандры, и шлемы.

Всего в рамках инициативы были опубликованы сотни документов, фотографий и видеоматериалов, включая военные отчеты, стенограммы миссий NASA и инфракрасные изображения, зафиксированные во время воздушных наблюдений.