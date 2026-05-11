Иран предупреждает: «Сведем счеты с врагами»

«Мы еще не свели счеты с теми, кто действовал против иранского народа. Если нашим вооруженным силам будет предоставлена возможность, она будет, безусловно, использована наилучшим образом», — сказал он.

Тегеран еще не «свел счеты» с теми, кто действовал против страны, заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, отвечая на комментарии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что война с исламской республикой не окончена.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью CBS News, что война с Ираном не окончена, поскольку вопрос об обогащенном уране и ракетных возможностях Ирана все еще остается нерешенным. Он также заявил, что выступает за постепенный отказ от военной помощи США.

В своем первом интервью американскому телевидению после начала конфликта с Ираном, показанном в субботу в программе «60 минут», Нетаньяху подчеркнул, что военная операция принесла много результатов, но она не завершена, поскольку обогащенный уран должен быть вывезен из Ирана, объекты по обогащению ликвидированы, а иранские группы боевиков и ракетные программы нейтрализованы.

На вопрос о том, как вывезти высокообогащенный уран, Нетаньяху коротко ответил: «Надо войти и забрать его». Он добавил, что президент США Дональд Трамп сказал ему: «Хочу туда войти», и что физическое осуществление такой операции не составит проблемы - при условии достижения договоренности. Однако он отказался назвать сроки или подробности относительно потенциальных военных действий в случае отсутствия соглашения.

Премьер-министр однозначно отверг возможность увязывания прекращения огня с Ираном с прекращением операций против ливанской «Хезболлы». Он заявил, что Иран хотел бы такой связи, чтобы «Хезболла» могла продолжать «мучить Ливан» и обстреливать израильские города. На вопрос, не согласится ли он на это хотя бы по просьбе президента Трампа, Нетаньяху ответил: «он понимает, о чем я говорю».

Нетаньяху выразил уверенность, что падение иранского режима будет означать конец «Хезболлы», ХАМАС и, вероятно, хуситов. Он также признал, что свержение режима в Тегеране возможно, но не гарантировано.

Ссылаясь на сообщение New York Times о том, что 11 февраля он убеждал Трампа в Белом доме в том, что совместная американо-израильская операция приведет к смене режима в Иране, Нетаньяху опроверг, что гарантировал успех и подчеркнул, что обе стороны понимали риски.

Однако он признал, что они с Трампом были единодушны в том, что риск действий ниже риска бездействия. Что касается Ормузского пролива, он заявил, что угроза его блокирования «стала очевидной в ходе операции», намекая на то, что он не предвидел такой возможности. Он подчеркнул, что блокирование пролива также влечет за собой риск для Ирана.

Одним из самых неожиданных моментов интервью стало заявление Нетаньяху о том, что он хочет в течение десяти лет полностью отказаться от финансовой военной помощи США.

Нетаньяху заявил, что ежегодная американская помощь Израилю в размере 3,8 млрд в год «должна быть постепенно прекращена». Израильский премьер заявил, что намерен сделать это «в течение следующего десятилетия». Но подчеркнул, что хочет начать этот процесс сейчас, «не дожидаясь следующего Конгресса», тем самым дав понять, что осознает падение поддержки Израиля в американском обществе. Согласно исследованию института Pew (Исследовательский центр Пью, Pew Research Center), 60% взрослых американцев относятся к Израилю негативно. Это рост почти на 20 процентных пунктов за четыре года.

Он объяснил снижение поддержки Израиля почти исключительно манипуляциями в социальных сетях, которые он назвал «восьмым фронтом войны», признав при этом, что Израиль «не преуспевает на пропагандистском фронте».