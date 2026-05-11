Коридор, проходящий через Азербайджан, который не устраивает только одну страну...

Как известно, закрытие Ормузского пролива и военно-морская блокада США Ирана еще больше повысили стратегическое значение Срединного коридора, проходящего через Азербайджан. Международные эксперты отмечают, что в настоящее время этот коридор является единственным торговым маршрутом, который остается открытым или не подвергается риску закрытия. Однако существуют некоторые причины, препятствующие дальнейшему увеличению грузоперевозок по Срединному коридору, одной из которых является ограниченная пропускная способность портовой и железнодорожной инфраструктуры на участке коридора, проходящем через Казахстан. Пути решения этой проблемы обсуждались на саммите Европейского союза — Центральной Азии, состоявшемся в Самарканде в апреле 2025 года, и Брюссель пообещал инвестировать миллиарды долларов в развитие транспортной инфраструктуры Срединного коридора. Пока что потока европейских денег в Срединный коридор нет, но Казахстан готовится привлечь 1,4 миллиарда долларов от финансовых институтов. Согласно сообщениям центральноазиатских СМИ, Астана ведет переговоры с рядом международных финансовых институтов о развитии коридора на фоне глобальной нестабильности в торговле и логистике.

Международные финансовые институты заявляют о готовности поддержать масштабную модернизацию железнодорожной инфраструктуры Казахстана. Речь идет о пакете финансирования примерно на $1,4 млрд для развития сети вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Срединный коридор. Основные параметры сделки были сформированы в феврале. Международный банк реконструкции и развития (IBRD), входящий в группу Всемирного банка, выразил готовность предоставить Казахстану гарантию на сумму в 846 млн долларов для привлечения инвестиций в расширение и модернизацию Срединного коридора. Дополнительную гарантию — на $564 млн — может предоставить Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB). Ожидается, что такая структура позволит мобилизовать $1,4 млрд частных инвестиций для развития железнодорожной сети, повышения пропускной способности и улучшения логистики на ключевых участках в Казахстане. Средства, в частности, намерены направить на строительство новой линии Мойынты–Кызылжар протяженностью свыше 300 километров. Предлагаемая схема финансирования отличается от классического государственного заимствования: ее цель — привлечь частный капитал и снизить прямую нагрузку на государственный долг.

Заключение соглашений происходит на фоне растущего интереса к Срединному коридору как альтернативе маршрутам между Китаем и Европой. После начала войны в Украине, а также на фоне усилившихся рисков в районе Ормузского пролива, связанных с эскалацией на Ближнем Востоке, усилился запрос на диверсификацию логистики. Как считает казахстанский политолог Досым Сатпаев, директор аналитической Группы оценки рисков в Алматы — независимого центра, занимающегося анализом политических рисков, коррупции и внешнеполитических процессов в регионе, значение Срединного коридора будет продолжать расти. «Даже если Ормузский пролив откроется, я думаю, что на долгие годы, если не навсегда, разрушен имидж стабильного транспортно-логистического маршрута через него. Как, впрочем, и разрушен стереотип о том, что Персидский залив и страны Ближнего Востока могут быть гарантами стабильных поставок энергоресурсов, и не только через Ормузский пролив. В любом случае теперь премия за риск будет включаться в стоимость нефти и азотных удобрений. Насколько я знаю, почти 25–35% мировых поставок удобрений проходит через Ормузский пролив, и это, естественно, будет отражаться на конечной цене. Поэтому альтернативу будут искать в том числе сухопутную», — считает Сатпаев. По его словам, для Китая сейчас крайне важно развивать альтернативные транспортно-логистические маршруты с выходом на Европейский союз. Это важно и с точки зрения интересов Казахстана, через территорию которого сейчас проходит около 80% транзита из Китая в Европу.

«Поэтому многие страны будут стремиться к диверсификации маршрутов независимо от того, как будет развиваться ситуация вокруг Ормузского пролива. Скорее всего, нестабильность сохранится надолго, а это значит, что риски будут оставаться высокими. А для бизнеса это плохо, потому что бизнесу нужна предсказуемость», — отмечает политолог. По его словам, после начала войны в Украине на постсоветском пространстве осталось только два региона, которые представляют интерес для инвесторов и реализации проектов, — Центральная Азия и Кавказ. В основном речь идет об Азербайджане, который активно участвует в совместных проектах с Казахстаном и Центральной Азией. Это и транспортно-логистические проекты, включая Срединный коридор, который проходит через Каспий и Азербайджан в Европу. Сейчас Казахстан и Азербайджан прокладывают по дну Каспия оптоволоконную линию для усиления интернет-трафика между Азией и Европой. Казахстан сейчас на 95 процентов зависит от транзита интернет-трафика через Россию, поэтому это важный шаг по снижению зависимости.