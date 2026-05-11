Танкеры втихую проходят через Ормуз

Три танкера с сырой нефтью на прошлой неделе и в воскресенье вышли через Ормузский пролив с выключенными трекерами, чтобы избежать иранских атак. Об этом свидетельствуют данные Kpler и LSEG, пишет Reuters.

Два очень больших нефтяных танкера - Agios Fanourios I и Kiara M - в воскресенье прошли через пролив с грузом по 2 миллиона баррелей иракской нефти каждый.

Agios Fanourios I направляется во Вьетнам, где должен разгрузиться на НПЗ Nghi Son 26 мая. До этого танкер по меньшей мере дважды не смог пройти пролив после того, как 17 апреля загрузил нефть Basrah Medium.

Отдельно Kiara M также в воскресенье вышел из залива с выключенным транспондером. Куда именно судно под флагом Сан-Марино должно доставить свои 2 миллиона баррелей нефти Basrah, пока неясно. По данным Reuters, танкером управляет компания из Шанхая, а владелец зарегистрирован на Маршалловых Островах.

Напомним, что суда со сжиженным природным газом пытаются пройти через Ормузский пролив, что подогревает надежды части покупателей на возобновление регулярных поставок из Персидского залива.