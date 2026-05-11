Китай попробует помирить Америку и Иран

Пекин намерен способствовать прекращению военных действий между Вашингтоном и Тегераном, несмотря на возможное политическое давление со стороны Белого дома, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Что касается ситуации с Ираном, позиция КНР остается неизменной: мы будем и впредь играть активную роль в деле прекращения огня и военных действий, а также в урегулировании конфликта и возобновлении переговоров», - ответил он на брифинге западному журналисту, который поинтересовался позицией Пекина по Ирану в ходе предстоящих переговоров с Трампом.

Дональд Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая. Вместе с ним, проинформировал Белый дом, прибудет большая делегация глав компаний. По данным Reuters, президент США намерен обсудить с Си Цзиньпином ряд вопросов, включая конфликт с Ираном, двустороннюю торговлю и вопрос Тайваня. Последний раз американский лидер был в КНР с государственным визитом 8-10 ноября 2017 года.